Kiel und Hatay planen eng Zusammenarbeit

Kiel

Alles Begann mit Kultur: Für die Ausstellung „Hatay/ Antakya – Kiels Partnerstadt im Süden der Türkei“ kam eine Delegation aus der Provinz an der Grenze zu Syrien in die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt. Ergänzt wurde die Schau in der Nikolai-Kirche mit Fotos aus der Ausstellung „Kriegskinder“, die in Aalen zu sehen war. Die baden-württembergische Kleinstadt pflegt ebenfalls eine Partnerschaft mit der Hatay, eine Stadt mit einer Millionen Einwohnern, die 2014 aus einer Gebietsreform entstand, in die die ursprüngliche Kieler Partnerstadt Antakya eingegliedert wurde.

Chor der Fröbelschule singt international

Bei einem gemeinsamen Empfang im Rathaus stellten alle drei Städte die Wichtigkeit des Austauschs heraus und vereinbarten, in Zukunft noch enger zusammenzuarbeiten. Auch Kiel und Aalen wollen regelmäßig gemeinsam über gemeinsame Aktivitäten im Zuge der Städtepartnerschaft sprechen. Mit eingebunden ist dabei auch der Kieler Verein "Brückenbauen", der sich für völkerübergreifende Freundschaften einsetzt. Begleitet wurde der Empfang vom Chor der Fröbelschule, der passend zu der internationalen Begegnung Lieder auf Deutsch, Englisch und Türkisch sang.

Tovar hatte Angst vor Verhaftung

In seiner Rede erinnerte Kiels Stadtpräsident Hans-Werner Tovar an das zuletzt schwierige Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei. Aufgrund der Kritik, die Tovar an der Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geäußert hatte, verzichtete der SPD-Politiker darauf, in den vergangenen zwei Jahren nach Hatay zu reisen. „Aus Angst vor einer Verhaftung“, wie Tovar sagt. Erst in diesem Januar „traute“ er sich wieder, die Partnerregion zu besuchen.

Kiel baut Schule für Flüchtlinge

Dort informierte er sich unter anderem über ein Schulprojekt, das Kiel in Hatay ermöglicht hat. In der 2015 errichteten Schule werden rund 120 syrische Flüchtlingskinder unterrichtet. Gleichzeitig kündigte Tovar an, gemeinsam mit dem Bildungsministerium zu prüfen, ob Schüleraustausch wieder ermöglicht werden können. Die Sicherheitslage an der Grenzregion zu Syrien ließ das zuletzt nicht zu.

In Gesprächen mit den Einwohnern hat Tovar zudem erfahren, dass auch die Menschen in Hatay nicht immer mehr der Politik von Erdogan einverstanden sind. Sie fürchten, dass in der Grenzregion zu Syrien ein Krieg ausbrechen könnte.

Enger Austausch mit Aalen geplant

„In erster Linie geht es bei dem Austausch um menschliche Begegnungen“, sagte Tovar. Doch auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit solle gestärkt werden. Hier gebe es noch Nachholbedarf. Das bestätigte auch Roland Hamm. Der Gemeinderat aus Aalen ist für die Stadt in Baden-Württemberg im regen Kontakt mit Hatay und besuchte die Ausstellung in Kiel. Hamm sprach eine Einladung an Hans-Werner Tovar aus, zu Besuch nach Deutschland zu kommen, um über gemeinsame Projekte mit Hatay zu sprechen.

