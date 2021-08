Notstromtest - Besuchsverbot am Städtischen Krankenhaus in Kiel an drei Dienstagen

An den kommenden drei Dienstagen dürfen im Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK) keine Patienten besucht werden. Wie die Klinik mitteilt, werden am 17., 24. und 31. August Besuche untersagt, um nach einer Erweiterung der Notstromversorgung deren Funktion zu testen und Umschlüsse vorzunehmen.