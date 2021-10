Kiel

Urlaub ist nicht drin. Auto ist nicht drin. Statt Citti-Park ist Aldi angesagt. Es reicht gerade so zum Leben mit 1300 Euro netto pro Monat, von denen 565 Euro für die Miete draufgehen.

Simone Hofmann ist Reinigungskraft am Städtischen Krankenhaus, arbeitet in Vollzeit und in Vollverantwortung für die Hygiene in Patientenzimmern und Operationssälen. Die 54-Jährige steuert auf die Altersarmut zu. Eine auskömmliche Rente ist von ihrem Einkommen nicht zu erzielen.

Hofmann verdient in Entgeltgruppe zwei auf der Endstufe drei brutto 10,98 Euro pro Stunde. Das ist weniger als der Mindestlohn für Gebäudereiniger, der bei 11,11 Euro liegt. Ihr Schichtdienst sieht zwölf Arbeitstage am Stück vor, dann ein Wochenende frei, dann fünf Tage Arbeit, dann ein Wochenende frei, dann wieder zwölf Tage Arbeit ... und so weiter. Ein Nebenjob, den sie finanziell gut gebrauchen könnte, ist da „zeitlich und körperlich“ nicht drin, sagt Hofmann.

80 Prozent der Servicekräfte haben einen Zweitjob

Rund 160 ihrer etwa 200 Kolleginnen und Kollegen in der ausgelagerten Service GmbH des Städtischen Krankenhauses haben einen Nebenjob. Sie brauchen das Geld.

In der zähen Auseinandersetzung um eine Wiedereingliederung der Service GmbH ins Krankenhaus mit dem dort gezahlten Tariflohn des Öffentlichen Dienstes versteht Simone Hofmann die Welt nicht mehr. „Wir sind verraten und verkauft“, sagt sie. „Wir sind die Mitarbeiter zweiter Klasse.“ Dabei seien Servicekräfte „genau so systemrelevant“ wie die Kräfte in der Pflege und in der Medizin. „Wir leisten genau so viel. Wir sind es, die in den Viren stehen.“

Ohne Service läuft der ganze Klinikbetrieb nicht

Kirsten Thomas nickt. „Was nützt der beste Oberarzt ohne uns?“ fragt Hofmanns Kollegin. „Bevor jemand auch nur den Fuß ins Haus setzt, müssen wir da gewesen sein.“ Ohne Service laufe der ganze Betrieb nicht. Kein Patient solle darüber nachdenken müssen, ob er den Türgriff anfassen oder sich in das Bett legen kann.

Als die Service GmbH 2004 ausgegründet wurde, war Kirsten Thomas schon da. Sie arbeitet seit 34 Jahren am Städtischen. Das war 2004 ihr Glück: Ihr „Altvertrag“ blieb gültig. Mittlerweile hat das Glück sich ins Gegenteil verkehrt. Thomas hat seitdem keine einzige Lohnerhöhung bekommen. Binnen 17 Jahren nur zwei Einmalzahlungen in Höhe von jeweils 400 Euro. Thomas arbeitet in Teilzeit. Ihre Stelle umfasst 61,58 Prozent einer Vollzeitstelle. Bei brutto 10,89 Euro Stundenlohn bleiben ihr netto 830 Euro pro Monat.

Seit 2004 wird Servicepersonal abgebaut

Die Arbeit ist seit 2004 nicht weniger geworden. Sondern mehr. „Ständig wird Personal abgebaut“, sagt Thomas. „Wir müssen immer mehr Stationen mitmachen.“ Es gebe immer mehr Kündigungen von Kolleginnen und Kollegen, die das Pensum nicht mehr schaffen.

Kirsten Thomas hebt den emotionalen Aspekt ihrer Arbeit hervor. „Ich bin gerne mit Patienten zusammen“, sagt sie. Einem Bettlägrigen mal ein Glas Wasser reichen oder an die Notklingel helfen, auch mal über den Arm streichen: „Es gibt einem was, denen zu helfen. Wir kriegen ja auch was zurück.“ Mehr als einmal habe sie gehört: „Wir sind die, die am längsten im Patientenzimmer sind.“

Kollegin Hofmann betont mehr das Praktische. Welches Reinigungsmittel, welche Einwirkzeit, was ist unverträglich – „das muss man wissen!“ Die roten Lappen und Eimer fürs WC, die gelben fürs Waschbecken, die blauen für Staub, die grünen für die Küche und in jedem Zimmer neue Tücher – „das muss man wissen!“

Ihre Arbeit sei mehr als Kaffeeflecken wegwischen, sagen beide. Ihre Arbeit sei etwas wert. Ja, sie verlangen höhere Gehälter, aber in Wahrheit rufen sie nach Wertschätzung. „Wir fühlen uns von allen Seiten verlassen.“

In der Tarifauseinandersetzung um die Service GmbH hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten für Dienstag von 5 bis 21.30 Uhr zum Warnstreik aufgerufen. Am Mittwoch wollen Beschäftigte ab 17 Uhr der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses des Rats beiwohnen. Am 28. Oktober verläuft ein Protestzug ab 14.30 Uhr vom Städtischen Krankenhaus zum Rathaus, wo ab 16 Uhr die Ratsversammlung tagt. Verdi ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, solidarisch daran teilzunehmen.