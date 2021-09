Es ist der zweite Streik in den laufenden Tarifverhandlungen: Beschäftigte der Service-GmbH am Städtischen Krankenhaus Kiel wollen am Donnerstag und Freitag in den Ausstand treten. Am ersten Streik im Mai hatten etwa 70 der 200 Beschäftigten teilgenommen. Die Tarifverhandlungen verlaufen zäh.