Kiel

Nächstes Kapitel in der langen, schwierigen Geschichte rund um die Bezahlung der Servicekräfte des Städtischen Krankenhauses Kiel (SKK): Die Gewerkschaft Verdi verkündete jetzt offiziell eine Tarifeinigung mit dem Arbeitgeber. Es geht dabei wie berichtet um deutlich mehr Geld für rund 200 in eine Tochtergesellschaft ausgegliederte Mitarbeiter aus dem Servicebereich des Krankenhauses.

Rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres steigen Verdi zufolge die Vergütungen deutlich, und zwar um zwischen neun und 19 Prozent. Bei einem Gehalt von rund 2000 Euro brutto bedeutet dies ein Plus von etwas mehr als 300 Euro. Hinzu kommen Sonderzahlungen.

Die Gewerkschaft bewertete das Ergebnis als einen „tarifpolitischen Meilenstein für die Servicebereiche mit hoher Strahlkraft – weit über Kiel hinaus“. Als „größten Erfolg“ bezeichnete der Fachbereichsleiter Gesundheit und Soziales bei Verdi Nord, Steffen Kühhirt, allerdings das Ende der Zweiklassengesellschaft in der Klinik: Zum 1. Januar 2024 gilt dann auch für die städtischen Geringverdiener der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Die tarifpolitische Trennung zwischen den Beschäftigten des Krankenhauses und der Servicegesellschaft wird damit aufgehoben. „Diese Tarifeinigung ist ein guter Kompromiss“, bilanzierte Verdi-Verhandlungsführer Kühhirt.

Roland Ventzke: „Verlasse mich darauf, dass die Stadt Kiel den größeren Teil trägt“

Auch die Geschäftsführung des Städtischen Krankenhauses zeigte sich zufrieden. SKK-Chef Roland Ventzke sprach ebenfalls von einem Kompromiss für den ersten Schritt in Richtung TVöD. „Ich freue mich für unsere Beschäftigten über diese wirklich erhebliche Einkommensverbesserung.“ Beide Seiten würden einen Beitrag leisten. „Ich verlasse mich darauf, dass die Stadt – wie vereinbart – den größeren Teil davon trägt. Sie hat dafür ja die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, sodass dem auch nichts mehr im Wege steht“, betonte Ventzke.

Sozialdezernent Gerwin Stöcken (SPD) begrüßte die Tarifeinigung und bekräftigte die Unterstützung der Stadt. „Ich freue mich, dass die Tarifgespräche nun zu einem guten Ende gekommen sind. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Service Gmbh haben es verdient, dass sich ihre Gehälter erhöhen“, so Stöcken. „Ein Schluck aus der Pulle war der Wunsch der Ratsversammlung. Das ist nun gelungen.“ Nun werde das Krankenhaus den Fehlbetrag ermitteln und die Übernahme des Defizits werde geregelt.

Rückblick: Ende 2020 hatte Verdi die Servicegesellschaft zu Tarifverhandlungen aufgefordert. Für die Beschäftigten der SKK Service GmbH sollte das TVöD-Niveau im Lohn etabliert werden. Eine Einigung gab es nicht. Beide Verhandlungspartner warfen sich gegenseitig mangelndes Entgegenkommen vor. Am Ende stand der Warnstreik im vergangenen Herbst.

Die jetzt verkündete Tarifeinigung bezieht sich auf das Jahr 2022. Im Detail steigt dabei eine Jahressonderzahlung auf über 60 Prozent, das sei ein großes Plus, so Steffen Kühhirt von Verdi. In einem Rechenbeispiel nennt er für bestimmte Entgeltgruppen rund 770 Euro mehr als bisher. Erstmals seit Bestehen der Service GmbH würden auch die Entgelte der nach Alt-Tarifvertrag bezahlten Kollegen angehoben. Diese sollen rückwirkend zum Januar 2022 um zwölf Prozent steigen. In Vollzeit arbeitende Kräfte könnten sich über eine Sonderzahlung in Höhe von 450 Euro freuen.

Zum 1. Januar 2023 soll der nächste Schritt zur Gehaltsangleichung in Richtung TVöD folgen. Mit dem Arbeitgeber seien Verhandlungen vereinbart worden, teilte Verdi mit. Steffen Kühhirt gab indes zu, dass sich „der eine oder andere größere Vergütungssprünge zum 1. Januar 2022 vorgestellt“ habe. „Das Ergebnis kann sich aber absolut sehen lassen“, findet er.

Die Service GmbH ist ein 2004 ausgegründetes Tochterunternehmen der Krankenhaus GmbH. Beide Betriebe gehören der Stadt Kiel. In der Service GmbH sind gut 200 Menschen beschäftigt, etwa Reinigungs- und Küchenkräfte. Ihre Entlohnung lag laut Verdi bei bis zu 800 Euro netto unter dem TVöD. Alle anderen Beschäftigten im Krankenhaus außer Ärztinnen und Ärzten werden nach TVöD bezahlt.