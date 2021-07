Kiel

Das Städtische Krankenhaus Kiel (SKK) startet mit einem Neubau in eine langfristige Erneuerung seiner Kliniken und Abteilungen. Das fünfstöckige Gebäude soll am Hasseldieksdammer Weg auf dem Gelände der alten Kinderklinik entstehen.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf etwa 122 Millionen Euro. „Das Land wird sich mit einem nennenswerten Betrag beteiligen, die genaue Höhe steht aber noch nicht fest“, so SKK-Geschäftsführer Roland Ventzke. Im Finanzplan des Landes stünden bereits 70 Millionen Euro für den Neubau bereit. Das SKK wird sich zudem mit Eigenmitteln an den Baukosten beteiligen.

Wie Ventzke dankt auch Kiels Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken dem Land für die Unterstützung. Er betont aber auch, dass die gesetzliche Regelungen ohnehin vorsähen, dass Investitionen in die Klinikgebäude durch das Land gezahlt würden.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Mit Blick auf Rendsburg-Eckernförde sieht man, was passiert, wenn Krankenhäuser in Schieflage geraten“, sagt Stöcken mit Blick auf die Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde und die Debatte darum, wie es an den Standorten nach finanziellen Schwierigkeiten weitergeht.

„Gerade kommunal verantwortete Häuser haben einen großen Bedarf, öffentlich wahrgenommen zu werden und auch so finanziert zu werden, dass nicht eine kleine Unwucht direkt zum Platten führt“, sagt Stöcken. Es betreffe auch die Kielerinnen und Kieler, wenn in ihrem Nachbarkreis ein Krankenhaus in Schwierigkeiten gerate.

Nach dem Neubau wird das zentrale Gebäude des Städtischen Krankenhauses Kiel saniert

Der Blick zurück nach Kiel zeigt aber, dass sich das Städtische Krankenhaus für die Zukunft wappnen will: Der Neubau, der neben dem zentralen Gebäude „Haus 8“ mit dem Haupteingang entsteht, soll nach den aktuellen Planungen 2024 fertiggestellt sein. Wenn der Umzug einiger Einrichtungen und Stationen erfolgt ist, sollen die drei Flügel des Hauses 8 nacheinander saniert werden.

„Zum Schluss haben wir also einen sanierten Flügel ohne Nutzung“, so Ventzke. Allerdings spreche er hier von einer Planung jenseits von 2030. „Meiner Erfahrung nach gibt es schon Jahre, bevor in einem Krankenhaus ein Raum frei wird, Pläne, wofür er genutzt wird.“

Für den Neubau stehen diese schon fest, dort sollen verschiedene ambulante und stationäre Einrichtungen untergebracht werden. „Die Verbindung ist zukunftsweisend. Die strikte Trennung zwischen ambulant und stationär wird sich in Zukunft nicht mehr so darstellen“, erklärt Sebastian Ullrich, der Ärztliche Direktor des SKK.

Unter anderem gibt es in dem Gebäude Praxisräume sowie eine Hebammenpraxis. Auch die Klinik Flechsig, die schon heute auf dem SKK-Gelände angesiedelt ist, wird mit einer Hals-Nasen-Ohren-Station in den Neubau einziehen. Zudem bekommt das SKK in dem Neubau unter anderem ein zentrales Operationszentrum. Platz finden auch mehrere Stationen des Krankenhauses.

Auf den neuen Stationen plant das SKK Raum für zusätzliche Betten

Die Stationen sollen 36 Betten haben, aber Raum für 39 Plätze bieten. „Das ist der Erfahrung geschuldet, die wir in Hochbelegungszeiten immer wieder haben: Es gibt auch heute noch die Situation, dass Patienten stundenweise oder schlimmstenfalls über Nacht auf dem Flur liegen“, sagt Pflegedirektorin Sabine Schmidt. Das empfänden alle „als absolut unzumutbar“ und soll künftig durch die zusätzlichen Kapazitäten vermeiden werden.

Ganz oben soll es nochmal etwas mehr Platz für Patientinnen und Patienten geben: Im fünften Stock wird eine neue Palliativstation eingerichtet werden. Dabei will das SKK über die Standardversorgung hinausgehen und beispielsweise in den Zimmern genug Platz auch für Angehörige schaffen. Auch eine Dachterrasse ist geplant.

Allerdings werden die Kosten dafür nicht vom Gesundheitssystem oder dem Land übernommen. Um die Angebote, die über die Standards hinausgehen, umsetzen zu können, braucht das SKK daher Spenden in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Schmidt betont, es gehe darum, den Patientinnen und Patienten auch am Ende ihres Lebens Lebensqualität zu bieten.

Spenden für die Palliativstation können an das Spendenkonto des SKK überwiesen werden: Förde Sparkasse Kiel, IBAN DE47 2105 0170 1400 2950 00, BIC NOLADE21KIE, Stichwort: neue Palliativstation

Von Jördis Früchtenicht