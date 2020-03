Städtisches sucht medizinische Helfer

Kiel

Ärzte und Pfleger, die derzeit nicht oder nur zum Teil medizinisch tätig sind und die dem Städtischen Krankenhaus Kiel verlässlich und planbar zur Verfügung stehen mögen, können sich im Sekretariat der Personalabteilung bei Anita Kreutzfeldt melden. E-Mail: anita.kreutzfeldt@krankenhaus-kiel.de, Telefon: 0431-16974116.

Unter den 18 bestätigt Corona-Infizierten in Kiel ist auch ein Mitarbeiter des Städtischen Krankenhauses. Er befindet sich in Isolation. Vier weitere Mitarbeiter sind vorsorglich in häuslicher Quarantäne. Unter den Patienten ist nach Angaben des SSK kein Corona-Fall.

Sechs Mitarbeiter des Uniklinikums ( UKSH) in Kiel sind ebenfalls an Corona erkrankt und in Quarantäne. Mögliche Kontaktpersonen sowie weiteres Personal sind nach Angaben des UKSH durchweg negativ getestet. Unter den Patienten befindet sich ein Corona-Fall. Er wurde sofort isoliert.

