Die Lichterketten leuchten, die Wichtel-Kogge ist zur Abfahrt bereit, die Buden sind aufgebaut – die Vorbereitungen auf die am Montag beginnenden Weihnachtsmärkte in Kiel sind weit fortgeschritten. Doch wie viele Buden gibt es überhaupt? Welche Stände sind neu? Welche Programmpunkte gibt es?

Von Steffen Müller