Nicht nur für Brautpaare ist es schwierig, sich in Corona-Zeiten das Ja-Wort zu geben. Die ganze Hochzeitsbranche leidet. Unter dem Motto „Stand up for Love – die Hochzeitsbranche in der Krise" machten in Kiel Dienstleister mit einer wundervoll gedeckten, aber leeren Tafel auf die Lage aufmerksam.