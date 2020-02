Großeinsatz auf dem Ostufer in Gaarden: Wie die Polizei Kiel bestätigte, waren die Beamten am Mittwoch gegen 19.30 Uhr alarmiert worden, weil ein Maskierter in einer Tankstelle am Ostring mehrere Hundert Euro erbeutet hatte. Seine Flucht jedoch währte auch dank des Einsatzes von Diensthund "Dexter" nur sehr kurz.