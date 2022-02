Weil das Standesamt Kiel nicht hinterherkommt, muss Familie Pusch wochenlang auf die Geburtsurkunde von Tochter Lotta warten. Das hat Folgen: Sie können kein Elterngeld beantragen, ein geplanter Urlaub fällt aus. Warum dauert es in Kiel so lange? Und wie will die Stadt das Problem lösen?