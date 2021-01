Kiel

Eine Hochzeit zu planen, kostet Zeit und manchmal auch Nerven – erst recht während einer Pandemie. Die Zahl der erlaubten Gäste hat sich 2020 oftmals wöchentlich verändert, viele Feiern mussten sogar komplett ausfallen. Auf das Ja-Wort wollten die allermeisten trotzdem nicht verzichten: So hat sich die Pandemie kaum auf die standesamtlichen Trauungen in Kiel ausgewirkt. 1075 Ehen wurden im vergangenen Jahr im Standesamt geschlossen. 1127 waren es im Vorjahr. „Das sind normale Schwankungen“, meint Nils-Helge Reinert, Leiter des Standesamtes. Verschoben wurden lediglich rund 90 Eheschließungen, so Reinert: „Wir erwarten keinen Ansturm für dieses Jahr.“

Fünf Verschiebungen im Januar

Einige Ehen, die während des ersten Lockdowns im vergangenen Jahr verschoben wurden, sind bereits im Sommer nachgeholt worden. Andere verlegten ihren Trautag auf die Zeit nach der Pandemie. „Im Dezember hatten wir acht Verschiebungen, im Januar fünf und für den Februar wurde bereits eine Trauung verschoben“, erklärt Nils-Helge Reinert.

Hochzeit schon zweimal verlegt

Zu diesen Paaren gehören Lena Marquardt und Jan-Paul Gundlach. Bereits Anfang November sprachen wir mit den beiden – sie hatten den Trautermin auf den 29. Januar geschoben. Jetzt sagt Marquardt: „Wir haben wieder geschoben – jetzt leider auf unbestimmte Zeit.“ Diese zweite Absage, „die war schon noch einmal etwas härter“. Allerdings steht den beiden nun eine weitere Herausforderung ins Haus: Der 6. März ist der errechnete Geburtstermin für das gemeinsame Kind. „Wir haben jetzt eher das Jugendamt für die Vaterschaftsanerkennung und Co. als Ziel.“ Selbst das sei aber nicht einfach: „Leider ist das für März-Kinder noch gar nicht möglich.“

Im Standesamt in Kiel kann immer noch geheiratet werden

Aber andere halten es anders: Viele Brautpaare würden trotz der strengen Regeln im Standesamt heiraten wollen, sagt Reinert. „Sie sagen, dass das ihr Tag ist und sie deshalb nun heiraten möchten. Das Brautpaar kommt dann eben nur zu zweit.“ Einige Zeremonien hätten auch einen Livestream zu den Trauzeugen und der Familie geschaltet. „Wir versuchen, die Trauung so schön wie möglich zu machen“, sagt Nils-Helge Reinert. „Wir sind flexibel.“

Das Standesamt selbst sage keine Termine ab, sagt der Leiter. „Wir hatten bisher während der gesamten Corona-Pandemie geöffnet.“ Schließlich sei das Heiraten ein Grundrecht. Auch wenn Politiker wegen der aktuell hohen Infektionszahlen davon abraten, kann auch während des jetzt recht strengen Lockdowns weiterhin geheiratet werden.

Strenge Hygiene-Regeln im Standesamt

Die Einschränkungen sind aber dementsprechend groß: „Im Moment darf nur das Brautpaar kommen“, erklärt Nils-Helge Reinert. Gäste und Trauzeugen sind nicht erlaubt. Die Regeln für die Trauungen werden laufend an die derzeitigen Corona-Beschränkungen angepasst. „Eine Zeit lang durften neun Gäste kommen“, erzählt er mit Blick auf den Sommer. Große Feiern durfte es aber die ganze Pandemie über nicht geben.

Abstandsregeln müssen jederzeit im Standesamt eingehalten und ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Nach der Trauung wird sofort gelüftet, alles desinfiziert und der Stift, mit dem unterschrieben wird, ausgetauscht. „Uns ist die Umsetzung der Regeln eigentlich immer gut gelungen“, urteilt Nils-Helge Reinert. Darauf bauen auch Marquart und Gundlach. Die beiden würden vielleicht noch spontan im Februar heiraten wollen, aber sagen: „Sechs Leute wären unser Minimum.“ Ansonsten werden Trauung und Feier irgendwann nachgeholt. Wie bei so vielen.