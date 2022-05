Starkregen hat in der Nacht gegen kurz nach 3 Uhr zu Überspülungen auf dem Theodor-Heuss-Ring (B 76) in Kiel geführt. Teilweise stand das Wasser laut Polizei bis zu einem Meter hoch. In beide Fahrtrichtungen mussten Abschnitte gesperrt werden. Gegen 7 Uhr am Morgen war die B76 wieder voll befahrbar. Staus behinderten den Berufsverkehr rund um Kiel.