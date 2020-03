Start der Kreuzfahrtsaison 2020 verschoben

Kiel

Als erste Reederei hat Viking Cruises den Anlauf der " Viking Star" am 27. März in Kiel abgesagt. Das 228 Meter lange Schiff sollte in der Landeshauptstadt die Saison 2020 eröffnen.

"Eine wachsende Zahl an Häfen wurden vorübergehend für Kreuzfahrtschiffe geschlossen. Das macht das Reisen sehr kompliziert", sagte Torstein Hagen, Vorstand der US-Reederei Viking. Noch am Donnerstag brach die " Viking Star" ihre Norwegenreise ab und nahm Kurs auf das englische Tilbury, von wo aus die Passagiere in ihre Heimatorte zurückfliegen werden.

Reisen ist unkalkulierbar geworden

Die Reederei kündigte außerdem, die Einstellung des Betriebs für alle 73 Flusskreuzfahrer und sechs Hochseekreuzfahrtschiffe an. Das Reisen sei generell zu unkalkulierbar geworden, so der Vorstand. So sitzen bereits 28 Viking-Passagiere in Qurantäne, da sie Kontakt zu einem mit dem Covid-19-Virus infizierten Menschen hatten.

Einlaufverbote und leere Schiffe

Unterdessen steigt die Zahl der Kreuzfahrtschiffe, die in Häfen warten weiter an. In Asien, im Nahen Osten und im Mittelmeerraum liegen 14 Schiffe ohne Passagiere in Warteposition. Die Reederei Aida hat in Piräus und Dubai zwei Schiffe vorübergehend in Werften geschickt.

Die Reederei Aida Cruises kämpft in Norwegen außerdem gerade mit Einlaufverboten für die Schiffe "Aidacara" und "Aidaaura". Die "Aidacara" ist aktuell für den 5. April in Kiel angemeldet. Ob der Besuch planmäßig erfolgen kann, ist aber von dem den Hafensperrungen in Norwegen abhängig.

Weitere Reedereien dürften folgen

Nach Viking Cruises hat am Donnerstag auch die US Reederei Princess Cruises den Betrieb ausgesetzt. Princess ist die erste Reederei der Carnival Gruppe, die den Betrieb aussetzt. Zur Carnival Gruppe gehören auch Aida, Costa und Cunard.

Es wird in der Branche damit gerechnet, dass bis zum Wochenende weitere Reedereien den Betrieb einstellen werden. Möglicherweise kommt es auch zu umfangreichen Reisebeschränkungen für Kreuzfahrtschiffe und Fähren in den nächsten Tagen.

Noch unverändert läuft in Kiel der Betrieb der Fähren. Die für jeweils 2900 Passagiere ausgelegten Kreuzfahrtfähren der Color Line fahren mit vollem Angebot planmäßig. Genauso wie die Fähren der Stena Line und von DFDS.