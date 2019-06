Kiel

Es gab dabei einen Traumstart. "Das Wetter hätte nicht besser sein können", freute sich Wettfahrtleiter Michael Bauer. Die beiden ersten von drei Wettfahrttagen der 130. Marinekutterregatten brachten den erwarteten Kampf der Favoriten.

In der Meisterschaft der ZK10er gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. "Wir haben auf dem ersten Platz nach fünf Wettfahrten zwei Kutter gleichauf mit 13 Punkten", berichtet Bauer. Die Kutter "Resi" und " Santa Fe" liefern sich ein Duell auf Augenhöhe.

Entscheidung fällt am Montag

Das Duo hatte bereits am Sonnabend um die Spitze gekämpft. Die " Santa Fe" des Seesportclubs Anklam hatte zunächst den besseren Start. Nach fünf Wettfahrten schloss dann der Teterower Seesportverein mit der "Resi" auf.

Die Entscheidung wird jetzt am Montag bei der sechsten Wettfahrt ab 8.30 Uhr fallen. Chancen hat bei den ZK10ern auch noch der Mecklenburger Seesportverein mit dem Kutter "Venus", der mit 14 Punkten auf dem dritten Platz lauert.

Polizei Hamburg nicht zu stoppen

In der Offenen Klasse ist das Team der Polizei Hamburg in diesem Jahr wieder ganz weit vorn. Nach vier der sechs Wettfahrten hat das zu einem großen Teil aus pensionierten Beamten der Hamburger Polizei bestehende Kutterteam sich den ersten Platz erkämpft. Mit 13 Punkten haben die Hamburger Ex-Polizisten deutlich die Nase vorn.

Alles zum Segelsport finden Sie hier

Verfolgt werden die Hamburger vom Kutterteam des Seesportvereins Kielschwein aus Dresden (15 Punkte) und den Kieler Kutterteams vom RBZ Technik. Bei den 20 Crews ist am Montag bei der Kieler Woche 2019 noch am meisten Luft bei den zwei verbliebenen Wettfahrten. "Da ist noch alles drin. Besonders, wenn das Wetter so bleibt", sagt Bauer.

Verfolgt werden kann das Regatta-Geschehen erstmals auch im Kutter-Camp an der Parkstraße. "Damit bringen wir das Geschehen vom Wasser auch an Land. Dafür sind einige Kutter mit GPS-Trackern ausgestattet worden", sagte Organisations-Chef Thomas Geburzky.

Im Liveblog halten wir Sie über die Kieler Woche 2019 auf dem Laufenden