Die Schließung der Postfiliale am Kieler Lessingplatz sorgte für Diskussion im Ortsbeirat. Thorn Schütt, regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post DHL Group, erläuterte die Hintergründe der Maßnahme. Die Post habe keine eigenen Filialen, sondern arbeite mit Partnern zusammen. Einer davon sei die Deutsche Bank, die am Lessingplatz die Postbank betreibt. Diese werde den Standort aufgeben. „Die Gründe dafür liegen im veränderten Kundenverhalten“, so Schütt. Immer mehr Menschen tätigten Bankgeschäfte online, bezahlten bargeldlos und höben an den Supermarktkassen ab. Beratungen und Co sind bei der Postbank künftig noch in der Andreas-Gayk-Straße möglich. Der Standort gehöre nicht zu den 200 Standorten, die bis Mitte 2023 geschlossen werden. „Wir suchen derzeit nach einem anderen Partner im Umfeld“, erklärte Schütt. Barrierefreiheit und eine entsprechende Größe, „da das Paketaufkommen am Lessingplatz hoch ist“, sagte Solveig Seelbach (CDU). Eberhard Stein (CDU) wehrte sich in einem Antrag gegen die Schließung an sich. Wenn dies nicht möglich sei, solle die Filiale am Lessingplatz so lange bestehen bleiben, bis eine andere leistungsgleiche und barrierefreie Alternative gefunden sei. Der Antrag wurde mit mehreren Enthaltungen angenommen.