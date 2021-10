Kiel

Was kann man in Kiel erleben? Wo kann man gut essen und trinken gehen? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es? Was bietet die Kulturszene? Diese Fragen beantwortet die App Explo. Mit der Anwendung für das Smartphone ist ein digitaler Stadtführer entstanden, der besonders für zugezogene Erstsemester bei der Eingewöhnung in der neuen Heimat hilfreich sein kann.

Der Schrevenpark, der Wochenmarkt auf dem Exerzierplatz, das Denkmal für den Matrosenaufstand, Bars, Kneipen, Restaurants oder das Studentenangebot der Kieler Nachrichten: In der Explo-App finden frisch Zugezogene, Touristen, aber auch Alteingesessene Ausflugtipps und Informationen rund um die Landeshauptstadt und die Umgebung – und das alles kostenlos. Bis Freitag werden etwa 40 verschiedene Orte auf dem interaktiven Stadtplan eingetragen sein.

App kann von jedem mit Informationen gefüllt werden

Gegründet hat die App Tim Großmann, die Idee dazu kam im Dezember 2020. Mit Unterstützung des Prototyping Kits, ein Stipendium des Coworking-Spaces Fleet 7, ist aus der Idee nicht nur eine App geworden, sondern auch ein siebenköpfiges Team entstanden, das den digitalen Stadtplan mit Informationen füllt. Doch die App basiert auf einer großen Gemeinschaft. „Jeder kann sein Restaurant, seine Bar oder seine Kulturveranstaltung eintragen“, sagt Tim Großmann. Dabei können entweder Videoclips hochgeladen werden oder Fotos. In Zukunft soll Explo noch ergänzt werden mit Städtetouren, die beispielsweise von Kiel-Marketing oder auch lokalen Guides erstellt werden.

Am Montag wird das Explo-Team bei der Erstsemesterbegrüßung auf dem Campus der CAU präsent sein und ab 12.30 Uhr vor dem Zentrum für Entrepreneurship die App erklären. Dabei wird auch auf das Gewinnspiel aufmerksam gemacht: Wer die App mit Informationen füttert oder Feedback gibt, kann eine Übernachtung in einem Schlafstrandkorb gewinnen.

