Kiel

Kleine U-Boote schweben über den Meeresboden. Ausgestattet mit Sonar- und Messgeräten übernehmen die autonomen, unbemannten Unterwasserfahrzeuge (AUV) eine wichtige Aufgabe: Die Inspektion und Wartung von Windkraftanlagen, die in Nord- und Ostsee in großen Offshore-Parks stehen. Das Problem: Dabei handelt es sich um eine Wunschvorstellung. Denn solche AUVs sind bisher nicht serienmäßig produziert – noch nicht. Doch das könnte sich ändern. Denn rund 200 Ingenieurs-Studierende der Fachhochschule Kiel haben sich in dem Projekt „startIng!“ damit befasst, intelligente Lösungen zu finden und Pläne vorzustellen, wie autonome Unterwasserfahrzeuge im Schwarm kommunizieren und arbeiten können.

Ziel ist es, ein Konzept für Unterwasser-Drohnen zu erstellen, die untereinander kommunizieren, um ihre Aufgaben im Schwarm kooperativ und selbstständig durchzuführen. Die Aufgabenstellung im Rahmen einer einwöchigen Berufssimulation haben die Erstsemesterstudierende der technischen Fachbereiche von der Projektpatin, der Elac Sonar GmbH aus Kiel, erhalten.

AUVs sollen Aufgaben von Tauchern übernehmen

„Bisher erfolgt die Wartung und Inspektion von Offshore-Windanlagen durch Taucher“, sagt Michael Sieger, System Engineer bei Elac. Doch diese Arbeit ist nicht nur teuer, sondern auch wetterabhängig. Nur wenn die Strömungen unter Wasser nicht zu stark sind, können die Taucher die Fundamente der Windkraftanlagen inspizieren. Autonom fahrende Unterwasserfahrzeuge könnten für Abhilfe sorgen und wetter- und strömungsunabhängig die Fundamente, die einmal im Jahr gewartet werden müssen, untersuchen.

Bei der Abschlussveranstaltung im Audimax der Fachhochschule durften die von einer Jury ausgewählten besten vier der 18 Teams ihre Ergebnisse vorstellen. Als Gesamtsieger ging die Gruppe „Caroline Herschel“, benannt nach einer deutschen Astronomin (1750-1848), hervor. Die Erstsemester überzeugten die Jury mit einem innovativen Ansatz: Die AUVs scannen den Meeresboden rund um die Windkraftanlagen mit einem Laser. „Dieses Laser-Radar-System haben wir so noch gar nicht bedacht“, lobte Dr. Tim Claussen, Director Engineering bei Elac. Inwieweit die Pläne nun in die Tat umgesetzt werden, wird die Zukunft zeigen.

Praxiserfahrung früh im Studium

Denn bei der Berufssimulation ging es nicht darum, ein fertiges Produkt zu präsentieren. „Durch ,startIng‘ simulieren wir seit 15 Jahren so realistisch wie möglich einen späteren Berufsalltag“, erläutert der verantwortliche FH-Projektleiter Prof. Jan Henrik Weychardt. Ziel ist es, dass die angehenden Ingenieure so früh wie möglich Praxiserfahrung sammeln, die sie für ihr weiteres Studium brauchen. Und die dafür sorgen soll, dass sie so motiviert sind, um ihre Ausbildung an der Hochschule erfolgreich abzuschließen.

„Wir brauchen mehr Ingenieure, um die Probleme der Zukunft zu lösen“, sagte Staatssekretär Oliver Grundei. Dem gravierenden Fachkräftemangel müsse entgegengewirkt werden – indem mehr Menschen ein Ingenieursstudium aufnehmen, und indem die Abbrecherquote verringert wird. Je nach Schwerpunkt verlassen teilweise 50 Prozent der Ingenieursstudierenden ihren Studiengang vorzeitig ohne Abschluss. Daher ist es für Grundei ein Anliegen, dass die Landesregierung das Projekt „startIng!“ fördert, damit die Erstsemester frühzeitig einen Bezug zur Praxis erhalten.

Nicht alle Ingenieur-Studienplätze an der FH Kiel belegt

Und auch um den jüngeren Nachwuchs kümmert sich die Berufssimulation. Zu den Teilnehmenden gehörten auch 15 Schülerinnen und Schüler des Berufsbildungszentrums Technik Kiel, die für ein Studium an der FH Kiel begeistert werden sollen. „Die Bewerberzahlen auf Ingenieurstudiengänge sinken nicht nur an der FH, sondern deutschlandweit“, begründet FH-Vizepräsident Tobias Hochscherf das Recruiting. „Das darf so nicht weitergehen.“ An der Fachhochschule wurden in diesem Semester nicht alle Ingenieursstudienplätze in den Studiengängen Informatik, Elektrotechnik und Maschinenwesen besetzt. Auf 727 Plätze gab es nur 559 Einschreibungen.