„Die Vermieterin hat das Gebäude gekündigt“, informierte der Vorsitzende des Ortsbeirates Neumühlen-Dietrichsdorf, Torsten Stagars, das Stadtteilgremium auf seiner jüngsten Sitzung. Nicht die Polizei Dietrichsdorf selbst hat das Gebäude gemietet, sondern die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH), so die Auskunft des Pressesprechers der Polizei Kiel, Matthias Arends. Die GMSH kümmert sich um die Unterbringung der Landesbehörden.

Anschlag auf die Diensstelle

Im Juni gab es einen Anschlag auf die Dienststelle, bei der in der Nacht ein Sprengkörper an der Tür explodierte. Noch dauern nach Arends’ Angaben die Ermittlungen an. Auf die Frage der KN, ob der Anschlag ein Grund dafür sei, dass die Hausbesitzerin oder der Hausbesitzer den Vertrag für die Polizeistation nicht verlängere, lautete die Antwort des Pressesprechers: „Zu Inhalten beziehungsweise Laufzeiten der Mietverträge machen wir keine Angaben.“

Polizei künftig im geplanten Bürgerhaus?

Der Ortsbeiratsvorsitzende teilte dem Gremium mit: „Die Container sollen vier Jahre lang auf der Dreiecksfläche in der Nähe des Einkaufszentrums stehen, wo sich auch unsere Werbemasten befinden.“ Der Ortsbeirat zeigte sich mit diesem Plan einverstanden. Neu gebaut werden soll die Station dann wahrscheinlich auf dem Grundstück neben Rewe. Eigentlich hat der Ortsbeirat diese Fläche für das gewünschte Bürgerhaus ins Auge gefasst. „Wir plädieren für ein Bürgerhaus, in dem unten auch die Polizei ihre Station haben kann“, so fasste der Vorsitzende das einstimmige Votum des Gremiums zusammen. Der Ortsbeirat wünscht sich ein Gebäude mit Versammlungsmöglichkeit, in dem darüber hinaus das Bürgeramt und die Verbraucherzentrale ihren Ort haben.

Noch ist die Station im Ivensring

Doch noch ist die Polizeistation im Ivensring 27 montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Sie bildet mit den Stationen Elmschenhagen und Kronsburg, die in diesem Monat zusammengeschlossen werden, das vierte Polizeirevier. Zum ersten Polizeirevier zählen die Stationen Friedrichsort, Suchsdorf und Wik. Das zweite Revier ist in der Innenstadt in der Falckstraße 4 angesiedelt und das dritte vereint Hassee und Mettenhof.

