Die Kreuzung in Kiel-Kronsburg, die zur Auffahrt auf die B 404 genutzt wird, ist oft verstopft. Denn es gibt bei der „Rampe“ auf die stark frequentierte Bundesstraße einen Rückstau. Was wäre, wenn diese Auffahrt dicht gemacht würde? Die Idee wurde im Ortsbeirat Kronsburg/Wellsee/Rönne diskutiert.

Von Annette Göder