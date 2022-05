Steak essen gehen in Kiel: Was den Gast im Fuego del Sur erwartet 

Kiel

Zwischenzeitlich sah es so aus, als würde das Fuego del Sur seinen 20. Geburtstag nicht mehr erleben. Coronabedingt blieben die Türen des Ende 2002 eröffneten Kieler Restaurants an der Halle 400 von 2021 an fast ein Jahr lang geschlossen. Doch dann entschied sich Sadat Bujupaj, der hier bereits von 2006 bis 2017 als Chefkoch am Grill gestanden hatte, dazu, dem traditionsreichen Lokal neues Leben einzuhauchen.

Fuego de Sur in Kiel: Bei der Eröffnung machte es als argentinisches Restaurant von sich reden

Seitdem ist das Fuego wieder da. Derzeit bestimmen vor allem die vielen Großbaustellen der Hörn seine Umgebung, die sich gerade wegen dieses Wachstums mittelfristig in eine gute Lage verwandeln dürfte. In Anbetracht der aktuellen Aussichten lasse ich die noch etwas unfertig wirkende Terrasse bei meinem ersten Besuch links liegen und begebe mich in den Gastraum, der Nostalgiegefühle weckt.

Anfang der Nullerjahre machte das Fuego del Sur in Kiel als authentisch argentinisches Restaurant von sich reden. Mancher Gast von damals hat hier sein erstes Steak vom Holzkohlegrill genossen. Die Tango-Bilder an den Wänden rufen noch heute den dazugehörigen Soundtrack in Erinnerung, auch wenn bei meinem Aufenthalt kontinuierlich Reggaeton aus den Lautsprechern tönt.

Dazu passt, dass die Karte neben argentinischen Steaks und weiteren Länderspezialitäten reichlich Pizza und Pasta anbietet, wie es schon das Banner über der Eingangstür verspricht. Mit diesem Angebot unterstreicht Sadat Bujupaj sein Ziel, das Fuego als einen Ort für alle zu etablieren. Und weil der neue Betreiber auch einen Großteil des alten Teams reaktivieren konnte, finden sich hier am Abend bereits wieder Stammgäste von früher ein, die das rustikale Ambiente des Restaurants vermisst haben. Die gedeckten Rottöne an den Wänden verbreiten ebenso wie die dunklen Holzfarben des Mobiliars Heimeligkeit, zu der allerdings nicht recht passen will, dass manche der hier für florale Akzente sorgenden Pflanzen künstlich sind.

Seit jeher war das Fuego groß und gemütlich zugleich: Die gedeckten Rottöne an den Wänden verbreiten ebenso wie die dunklen Holzfarben des Mobiliars Heimeligkeit. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Zum Auftakt des Abends möchte ich gerne Empanadas essen, bekomme bei der Bestellung aber leider zu hören, dass alle drei Varianten der südamerikanischen Teigtaschen gerade aus sind. Ich weiche auf das Choripan (6,50 Euro) aus. Wissend, dass diese Vorspeise durchaus Hotdog-Format annehmen kann, halte ich mich beim zuvor servierten Baguettebrot zurück, zu dem im Fuego Chimichurri, Steak Sauce und Sour Cream in jeweils ordentlichen Qualitäten serviert werden. Die ergänzenden schwarzen Oliven dagegen erweisen sich als trocken und geschmacksarm – man könnte gut darauf verzichten.

Auf dem Internationalen Markt würde das Choripan zwei Kochmützen bekommen

Es folgt eine mächtige Chorizo von Holzkohlegrill, im Ciabatta serviert und mit reichlich Chimichurri bedeckt. In seinen Anfangsjahren betrieb das Fuego del Sur zur Kieler Woche den Argentinien-Stand auf dem Internationalen Markt. Wäre ich diesem Exemplar dort begegnet, hätte ich ihm zwei von drei Kochmützen gegeben: Die grobe Wurst ist zwar schmackhaft, hätte aber gerne noch etwas länger auf dem Grill verweilen dürfen, um die für sie typischen Röstaromen zu entwickeln.

Die Spezialität des Hauses ist heute das Lava-Steak – ein Rumpsteak, das sich der Gast auf einem heißen Lavastein am Platz selbst zubereitet. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Das Hauptgericht kommt dann ganz bleu daher – aber das soll auch so sein. Denn für die Garung des 200 Gramm schweren Lava-Steaks (23,50 Euro) zeichnet der Gast im Fuego selbst verantwortlich. Lautstark zischend wird es ihm auf einem heißen Lavastein serviert und hat sich rasch zum Bestseller entwickelt. Das qualitativ gute Steak bietet so zusätzlichen Erlebniswert.

Zugleich offenbart das Gericht jedoch eine Tücke: Da es ohne zusätzlichen Teller serviert wird, erlebt man bei langsamen Verzehr nach rare, medium und well done auch der Garstufe overdone. Die dazu servierte Ofenkartoffel geht wie auch der Salat in Ordnung. Von den Produktqualitäten liegen sie jedoch unter Blockhouse-Niveau, wenn man diesen naheliegenden Vergleich ziehen möchte. Solide ist schließlich die Crème brûlée (5,80 Euro) geraten, mit dem das Restaurant zum Dessert einen Abstecher in die französische Küche macht.

Solides Steinofen-Niveau: die Pizza im Fuego. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Da sich das Fuego von Montag bis Freitag auch als Mittagsrestaurant etablieren will, nutze ich meinen Zweitbesuch für eine Lunchtime, zu der die Pizza Rucola e Parmigiano, die am Abend 10,60 Euro kostet, für nur 7,90 Euro zu haben ist. Sie zeigt ein gutes Steinofen-Niveau, der Parmesan wie auch die Kirschtomaten schmecken aromatisch. Da hat man Lust, auch beim Dessert in Italien zu verweilen. Für 4,50 Euro ist die Pannacotta ein fair kalkulierter Ausklang in einer Güteklasse, wie man sie vom Italiener um die Ecke kennt.

So schneidet das Fuego del Sur im KN-Restaurant-Test ab

Fazit: Im 20. Jahr seines Bestehens zeigt sich das wiedererwachte Fuego als ein Restaurant, das es vielen Geschmäckern recht machen will. Bei einigen Gerichten klappt das gut – bei anderen ist noch Luft nach oben.

Fuego del Sur, An der Halle400 1, 24143 Kiel, Tel. Tel. 0431/88860278, www.fuegodelsur.com

Öffnungszeiten: Montag–Freitag 12 bis 22 Uhr (Mittagstisch 12 bis 15 Uhr), Sonnabend 17 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 22 Uhr (Sonntagsbrunch 11 bis 14 Uhr, danach à la carte)