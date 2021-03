Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen, am Donnerstag liegt sie bei 64,8. Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken (SPD) betont, die neuen Corona-Fälle ließen sich gut nachvollziehen. In Schulen habe es in den vergangenen Tagen keine Hotspots gegeben, sondern nur vereinzelte Fälle.