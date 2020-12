Sie brannten lichterloh: 1933 ließen Faschisten all jene Schriften vernichten, deren Autoren als unliebsam galten. Auch in Kiel loderte das Feuer: Am 10. Mai 1933 kam es auf dem Wilhelmplatz zu einer Bücherverbrennung in großem Stil. Einen Hinweis auf diese schändliche Tat findet dort jedoch keiner.