Kiel

Die „Aidacosma“ ist mit 337 Metern Länge und 183774 BRZ das größte Schiff in der Geschichte des Hafens der Landeshauptstadt. Wie sehr das bei der Meyer Werft gebaute Schiff aber alles übertrifft, lässt sich schwer erahnen.

Ein wichtiger Anhaltspunkt sind die Fähren. Die 240 Meter lange und 57639 BRZ große „Stena Germanica“ ist eigentlich eine der größten RoPax-Fähren der Ostsee. Im Vergleich zu dem großen Kreuzfahrer wirkt aber auch die Göteborg-Fähre kaum noch so groß wie am Liegeplatz am Schwedenkai.

Die Stärke der „Stena Germanica“ liegt auf dem Fahrzeugdeck. Dort können auf 3900 Lademetern bis zu 200 Frachteinheiten befördert werden. Bei Passagieren ist nur Platz für 1200 Reisende. Zum Vergleich: Die „Aidacosma“ hätte ohne Corona-Auflagen in 2732 Kabinen Platz für bis 6600 Passagiere. Die beiden Schiffe verbindet in Kiel aber etwas. Sie teilen sich eine Landstromanlage. Die „Stena Germanica“ bekommt aus derselben Anlage am Ostseekai ihren Strom wie die Kreuzfahrer am Liegeplatz 27.

Aidacosima und Stena Germanica teilen sich die Landstromanlage

Bei der „Aidacosma“ wurde die Chance durch den Seehafen Kiel gleich genutzt. Der Wagen mit dem Kabelanschluss für die Landstromanlage der „Aidacosma“ wurde am Liegeplatz bereits in Position gefahren.

Die „Aidacosma“ trainierte schon einmal mit dem Landstromanschluss in Kiel. Quelle: Frank Behling

Dabei ging es zunächst um die Erprobung der Zuwegung sowie der Luken, durch die Kabel geführt werden müssen. Für die Anpassung des neuen Kreuzfahrers an das Kieler Netz fehlt jedoch die Zeit.

Es ist aber das erste Mal, dass ein Schiff von der Größe der „Aidacosma“ in einem deutschen Hafen mit einer Landstromanlage probte. Diese Erprobung ist für den Seehafen sehr wichtig. Bei der Schwester „Aidanova“ soll im Mai nämlich die Anpassung erfolgen. Es ist das Ziel, dieses Schiff im Sommer ans Kieler Landstromnetz anschließen.

Für so einen Vorgang sind jedoch mehrere Tage mit Tests und Prüfungen erforderlich. Dafür reichte die Liegezeit bis zum Mittwoch nicht aus. Das soll später nachgeholt werden. Die Landstromanlage am Ostseekai kann zeitgleich zwei Schiffe versorgen. Ein Anschluss stets für die Schiffe der Stena Line am Schwedenkai, der zweite erfolgt mit dem Wagen für eines der Kreuzfahrtschiffe am Ostseekai.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Erweiterung der Anlage auf drei Anschlüsse ist beim Seehafen in Planung. Dafür muss die im Juni 2021 durch die „Aidasol“ eingeweihte Anlage noch etwas modifiziert werden.