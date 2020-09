Zehntausende Liter Punsch und Glühwein sollen Weihnachtsmarktbesucher in Kiel und Lübeck an den Ständen des Angeklagten konsumiert haben. Doch wieviel „heiße Ware“ floss am Finanzamt vorbei? Laut Staatsanwaltschaft hat der Schausteller von 2011 bis 2017 rund eine Million Euro Steuern hinterzogen.