Von Michael Kluth

Seit dem 15. Oktober 2020 laufen insgesamt sechs Luftfilter der Trittauer Firma Purevento am Straßenrand des Theodor-Heuss-Rings in Fahrtrichtung Eckernförde. Das Landesamt für Umwelt hat außerdem so genannte Passivsammler an verschiedenen Stellen in diesem Bereich installiert. Quelle: Jan Köster