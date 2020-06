Die Luftreinhaltung auf dem Theodor-Heuss-Ring in Kiel wird am 24. Juni 2020 auf dem juristischen Prüfstand stehen. Auf diesen Tag hat das schleswig-holsteinische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Schleswig die mündliche Verhandlung über den Luftreinhalteplans des Landes für Kiel terminiert.