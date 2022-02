Die Servicekräfte am Städtischen Krankenhaus dürfen nicht vor 2024 nach dem selben Tarif bezahlt werden wie andere Beschäftigte in der Stadtverwaltung und an der Klinik. Das bekräftigten Stadtrat Gerwin Stöcken (SPD) sowie SPD, CDU und Grüne in der Kieler Ratsversammlung. So lief die Debatte.