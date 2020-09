Kiel

Im Kronshagener Weg führten Rosa und David Buchen in den 1930er Jahren ein Konfektions- und Manufakturgeschäft. 1938 versuchten die Nationalsozialisten, die Familie nach Polen abzuschieben. Rosa Buchen floh mit ihren drei Söhnen nach Den Haag.

An das Schicksal der vier Familienmitglieder erinnern seit Montagmorgen Stolpersteine. Auf den Messingplatten sind neben ihren Namen auch ihre Lebensdaten eingraviert – und wo sie zu Tode kamen: 1942 nach Auschwitz deportiert und am 03.09.1942 ermordet, das steht auf jedem der vier Steine. Sie gehören zu den letzten sechs, die in Kiel verlegt werden.

Das Stolperstein-Projekt Die Stolpersteine sind ein Projekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig. Mit ihnen soll an Opfer des Nazi-Regimes erinnert werden, indem die quadratischen Steine vor den letzten selbst gewählten Wohnorten in das Pflaster des Gehwegs eingelassen werden. Auf den Steinen sind Messingplatten mit den Namen und Lebensdaten der Opfer angebracht. Seit 1997 hat Demnig in 26 Ländern Europas mehr als 75500 Stolpersteine verlegt. Auf dem Kieler Stadtgebiet liegen nun 270. Damit gibt es für alle Opfer, deren Lebensdaten den Archiven bekannt sind, einen Stolperstein. Das Projekt wird von Kieler Schulen begleitet, die die Schicksale der Nazi-Opfer recherchieren und eine Patenschaft übernehmen.

Stolpersteine : Kieler Schüler haben die Informationen zusammengetragen

In den Gehweg eingelassen werden sie von Schülern der Humboldt-Schule, die auch die Informationen über die Buchens in den vergangenen Wochen in ihrem Geschichtsunterricht recherchierten. Mithilfe von Akten aus dem Landesarchiv, alten Dokumenten aus dem Laden der Familie und Berichten von Zeitzeugen haben die Elftklässler eine Biografie der Nazi-Opfer zusammengetragen, die sie bei der Verlegung der Stolpersteine vortragen.

"Man kennt ja die groben Umstände, aber ganz konkrete Schicksale kennenzulernen nimmt einen schon mit", sagt Schülerin Lydia Ehrlich. Viele ihrer Mitschüler hätte diese Recherche weitaus mehr berührt als der normale Geschichtsunterricht.

Carstensen : Begreifen kann man mit Händen und Füßen

Peter Harry Carstensen, ehemaliger Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, freut sich, dass gerade Jugendliche Teil des Stolpersteinprojekts sind. "Ihr habt selbst begriffen und lasst auch andere begreifen." Begreifen könne man nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit Händen und Füßen, sagt Carstensen, während die Schüler auf dem Boden knien, um die Steine zu platzieren.

"Seid nicht still!", appelliert er an sie. Es gehe nicht nur um eine Toleranz gegenüber anderen Religionen und Kulturen. Es müsse zu einer Selbstverständlichkeit werden, dass Dinge wie Antisemitismus keinen Platz haben dürfen, so Carstensen, der Beauftragter für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus im Land ist.

Auch Kiels Stadtpräsident Hans-Werner Tovar sieht in den Stolpersteinen "Gedenken und Mahnung zugleich". "Mithilfe der Recherchen werden aus anonymen Opfern Menschen", sagt Tovar. Mit den 270 Steinen, die nun in der Landeshauptstadt zu finden sind, seien 270 Schicksale verbunden. "Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist", zitiert er den Talmud und eine häufig verwendete Textstelle des Künstlers Gunter Demnig, der dieses Projekt vor vielen Jahren entwickelt hat.

Tovar erinnert an das antisemitische Attentat in Hanau, das sich in einigen Wochen zum ersten Mal jährt. "Damit sich solche Dinge nicht wiederholen, müssen wir uns klar dagegen positionieren", mahnt er.

Die letzten Stolpersteine in Kiel sind für Lotte Domowitz und Arthur Landesmann

"Wir schließen diese Aktion heute ab, aber das Erinnern ist damit nicht abgeschlossen", sagt Joachim Liß-Walther, Vorsitzender der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, nachdem zwei weitere Stein für Lotte Domowitz und Arthur Landesmann verlegt worden sind. Sie sind die letzten Kieler Nazi-Opfer, über die in den Archiven noch Informationen zu gewinnen waren. Ihnen sind die letzten Steine gewidmet, die auf dem Kieler Stadtgebiet verlegt werden.

Einige Initiativen würden das Projekt aber fortführen, so Liß-Walther. So veranstaltet die Aktion "Unser Stadtteil leuchtet" am 9. November in Erinnerung an die Progromnacht Mahnwachen an den Stolpersteinen.

