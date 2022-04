Kiel

60 Millionen Euro will die Stadt Kiel in den nächsten zehn Jahren in das historische Industrie-Areal direkt am Falckensteiner Strand investieren. Darin enthalten ist auch der Kaufpreis für das 34 Hektar große Gelände, über den aber geschwiegen wird. Als nach dem Umzug von Vossloh nach Suchsdorf dem damaligen Eigentümer Harder & Partner die Mieteinnahmen wegbrachen, nutzte die Stadt die Chance zu Verhandlungen.

Sie sicherte sich mit dem Kauf im Dezember 2019 ein für Kiel wichtiges Industrieareal. Das Projektmanagement, also die Organisation der Erschließung, Sanierung und Entwicklung, liegt in den Händen der Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft (KiWi), einer 100-prozentigen Tochter der Stadt Kiel.

Das neu zu entwickelnde Industriegebiet Friedrichsort gliedert sich in drei Bereiche. Quelle: KiWi/Kristina Steigüber

Derzeit ist der „StrandOrt“ in drei Bereiche unterteilt: den Innovationscampus und den Produktionsparks eins und zwei. Vor allem auf dem Innovationscampus im westlichen Bereich hat sich bereits einiges getan.

In der Halle 6 ist die sogenannte Strandfabrik eingezogen

In der Halle 6, einer der ehemaligen Vossloh-Produktionsstätten, ist die sogenannte Strandfabrik eingezogen. Hier finden industrie- und handwerksorientierte Start-ups Raum, um ihre Ideen zu realisieren und zu produzieren. In den vergangenen zwei Jahren haben sich dort bereits 17 Start-ups aus diesen Bereichen angesiedelt.

Gleich daneben liegt die Halle 8, eine ehemalige Fertigungs- und Lagerhalle. Im August werden hier unter stillgelegten Kränen zwei Konzerte im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) stattfinden. Ansonsten steht die Halle noch leer.

Ginge es nach der KiWi, sollen hier die Forschungs- und Entwicklungsbereiche für die Hochschulen einziehen. „Von der Flächenstrategie genau richtig“, sagt Geschäftsführer Werner Kässens. Denn in der Strandfabrik könnten Prototypen eins zu eins gebaut werden, die Entwicklungen zur Anwendung kommen.

Der Innovationscampus soll als erster Bereich des Geländes frei zugänglich sein. Über ihn soll auch die öffentliche Wegeverbindung und Busanbindung von Alt Friedrichsort zum Falckensteiner Strand führen. Diese Verbindung möchte Kässens als erste und möglichst schnell realisieren. Außerdem sind Cafés und Ähnliches geplant.

Produktionsparks bieten große Flächen für innovative Herstellung

In den Produktionsparks 1 und 2, die beide eine direkte Schienenanbindung haben, sollen nach der Revitalisierung große Hallenflächen für nachhaltige und innovative Produktion zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zum Produktionspark 1, nördlich des Innovationscampus, bleibt der Produktionspark 2 mit der gut erhaltenen Halle 56 und dem ehemaligen Panzerrundkurs Sicherheitsbereich und damit für die Öffentlichkeit geschlossen.

Kässens hofft, dass sich mit der dort ansässigen Firma LKM ein Zentrum für Bahntechnik entwickelt – zum Beispiel für den Umbau von Diesel- auf Hybridloks – oder gar neue Energien einen Schub bekämen. Der Panzerrundkurs könnte zur Teststrecke für Loks werden. Zulieferer hätten die Möglichkeit, sich in unmittelbarer Nachbarschaft anzusiedeln.

Die gut erhaltene Halle 56 im abgeschlossenen Produktionspark 2 soll die Keimzelle für innovative Bahntechnik werden. Quelle: Uwe Paesler

Aber nicht nur die Gleisanbindung, sondern auch die unmittelbare Nähe zum Flughafen, die kurze Anbindung zum Fernverkehr und die Wasserlage seien optimale Bedingungen für das Entstehen neuer Technologien, für die Bahntechnik und das produzierende Gewerbe. Kurz: ein Zukunftsareal mit viel Potenzial.

Derzeit ist das Industriegebiet Heimat von 15 Firmen mit 375 Beschäftigten. Am Ende sollen dort rund 1000 Menschen arbeiten. Das Land hat bisher Fördermittel von 60 Prozent avisiert – die KiWi hofft auf mehr. Denn die Entwicklung des Gebiets mit beispielsweise dem Bau einer neuen Kanalisation, eines neuen Straßensystems, dem Abriss vieler alter Gebäude und der Entsorgung der Altlasten treibt die Kosten in die Höhe.

Die Weichen sind in der Politik gestellt

Politisch sind die Weichen schon gestellt. Nach der Verabschiedung des Nutzungskonzepts durch die Ratsversammlung stehen nun die nächsten Schritte an auf dem Weg zur Realisierung des „StrandOrts“.

Energie- und Mobilitätskonzept sind abgeschlossen und werden wohl zum Sommer hin dem Rat vorgelegt. Derzeit werden Gespräche in Sachen Generalplaner geführt. Die Entscheidung könnte im Mai oder Juni fallen. Anfang 2023 folgt schließlich die Ausschreibung für die gesamte Erschließung des Gebiets, sagt Kässens.

Ein paar unsichere Variablen in Bezug auf das gesamte Areal, zu dem im Süden auch die letzte deutsche Seefestung und Caterpillar gehören, gibt es allerdings. Nachdem der Konzern mit direktem Wasserzugang Mitte 2021 die Standortschließung angekündigt hat, ist unklar, wie es beim Motorenhersteller weitergeht. Gleiches gilt für die Festung Friedrichsort, die die Stadt Kiel gerne kaufen möchte.

Die Verhandlungen mit der Eigentümerin, der Festung Friedrichsort GmbH & Co. KG, sollen angeblich nicht vorankommen, die Preisvorstellungen zu weit auseinanderliegen. Für Kässens ist der „StrandOrt“ aber eng verbunden mit der letzten deutschen Seefestung. „Sie ist die Quelle der Entwicklung des Industriegebiets“, das auf mehr als 150 Jahre Geschichte im Lokomotiv-, Rüstungs- und Motorenbau zurückblicke.

