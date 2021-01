„Armut in Kiel – Jeder kann der nächste sein“. So aktuell lautete der Titel der ersten Ausgabe von Hempels Anfang 1996 – gemacht und verkauft von Kieler Obdachlosen. Das Straßenmagazin gibt es nun seit 25 Jahren. Jo Tein, Mann der ersten Stunde, erzählt, wie es anfing und wie es jetzt weitergeht.

Von Karen Schwenke

Der Verein Hempels hat in den vergangenen 25 Jahren nicht nur eine Straßenmagazin herausgebracht, sondern diverse Hilfsangebote aufgebaut. In der Kieler Schaßstraße 4 gibt es seit 1999 das Café zum Sofa. In diesen Räumen hat Hempels 2003 auf Initiative der Stadt bundesweit den ersten Trinkraum eröffnet – als Schutzraum für Obdachlose und Alternative zum Aufenthalt auf der Straße. Er ist Anlaufpunkt auch Zeitungsverkäuferin und Tresenkraft Katja Supplit (links), für Catarina Paulsen vom Vereinsvorstand (rechts) und für Heike Denninger vom Kieler Anker (hinter dem Tresen).