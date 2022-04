Die nächste rund einjährige Baustelle in Kiel steht in den Startlöchern: In der Goethestraße stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an, anschließend soll der südliche Abschnitt zur Fahrradstraße umgebaut werden. Mit welchen Einschränkungen Verkehrsteilnehmer rechnen müssen.