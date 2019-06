Kiel

Konkret erfolgt die Sperrung zwischen Usedomer Weg und Wolliner Weg von Montag, 24. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 28. Juni. "In der Regel kündigen wir Verkehrsbehinderungen durch Baumaßnahmen von uns frühzeitiger an. Leider ist es in solch einem Fall nicht möglich. Hier ist eine schnelle Umsetzung unumgänglich", sagt Sönke Schuster, Sprecher Stadtwerke Kiel AG.

Ist es ein Blindgänger? Das steht ab Montag fest

Der Kampfmittelräumdienst wird ab Montag den " Verdachtspunkt" freilegen und prüfen, ob es sich um einen Blindgänger handelt.

Wie viele Blindgänger gibt es noch in Schleswig-Holstein ?

Über 49.000 Tonnen Bomben wurden im Zweiten Weltkrieg über Schleswig-Holstein abgeworfen. Davon dürften zehn Prozent als Blindgänger liegen geblieben sein. Eine Vermutung. Denn Buch geführt wurde darüber nicht.

Von KN-online