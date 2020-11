Nach Vergabe der Trassenstudie für die Stadtbahn an das dänische Büro Rambøll sind bereits die ersten Experten in Kieler Straßen unterwegs. Sie machen sich ein Bild davon, wo mögliche Routen für die neue Stadtbahn sind – und sehen dafür auch in die Vergangenheit. Wir haben sie in der Wik begleitet.