Dem Aufruf zum landesweiten Warnstreik der Gewerkschaft Verdi sind am Montag in Kiel rund 1000 Beschäftige im öffentlichen Dienst gefolgt. Bei einem Sternmarsch zum Exerzierplatz und einer Kundgebung machten sie deutlich, was sie im Tarifkonflikt vom bisherigen Angebot der Arbeitgeber halten.