"Fünfgiebelhaus" in Kiel - Streit um Biomarkt Alnatura in der Waitzstraße in Kiel

Das Einzelhandelskonzept der Stadt Kiel bereitet Probleme, zumindest für die Investoren des „Fünfgiebelhauses“ in der Waitzstraße. Dort soll nach der Fertigstellung des Gebäudes im zweiten Quartal 2021 eine erste Filiale der Biomarkt-Kette Alnatura einziehen. Doch dem steht das Konzept entgegen.