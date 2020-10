Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hat angekündigt, sich im Streit um die Poller am Bebelplatz nach dem Votum des Ortsbeirats zu richten. „Ich begrüße es, dass der Konflikt dort zum Thema wird und bin bereit, die Entscheidung des Gremiums zu respektieren.“

Streit am Bebelplatz - Kämpfer spielt den Ball zurück

Von Kristian Blasel