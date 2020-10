Kiel.

„Er hat sein Ticket falsch abgestempelt. Wie dann mit ihm umgegangen wurde, ist nicht akzeptabel“, kritisiert die dreifache Mutter aus Achterwehr. Doch nach Ansicht der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) haben sich die Kontrolleure korrekt verhalten.

Am Dienstag vor einer Woche ist Sunny kurz nach 11.30 Uhr auf dem Weg von der Schule in Kiel nach Hause. Er steigt in den Bus der KVG am Göteborgring ein, schiebt die Karte in den Entwerter und setzt sich mit einem Freund ganz hinten in den Bus. Kaum fährt der Bus an, stehen zwei Kontrolleure vor ihm und verlangen die Fahrkarte. Er zeigt die Karte – ein Streifen mit zwei Fahrkarten, der zusammengefaltet werden muss, um die Karten im Entwerter stempeln zu können. Schnell ist klar: Sunny hat auf der Hin- und Rückfahrt beide Male dieselbe Fahrkarte entwertet. Nun ist die eine Fahrkarte noch blank, die andere doppelt abgestempelt. Gleichgültig, ob dahinter ein Versehen, Schusseligkeit oder ein bewusster Regelverstoß steckt – rechtlich ist das als Schwarzfahren zu werten. Die Kontrolleure ziehen beide Fahrscheine ein.

Die Darstellung des Jungen und der KVG widersprechen sich

Was dann passiert, darüber gehen die Schilderungen auseinander. Die KVG teilt schriftlich mit: „Nach der Belehrung über den vorliegenden ungültigen Fahrausweis konnte das Prüfpersonal ein Einsehen eines Fehlverhaltens nicht erkennen. Das nun gewöhnlich folgende Feststellen der Personalien durch Lichtbildausweise, Schülerausweise, Namen auf Schulheften oder ähnliches war nicht möglich. Keiner der angefragten Nachweise war trotz Vorhandensein eines Schulrucksacks vorzeigbar.“ In solchen Fällen komme in der Regel die Polizei „zur Wunschausstiegshaltestelle des Fahrgastes“, um die Personalien zu kontrollieren. Weil das eine längere Wartezeit bedeutet hätte, haben die Jungs laut KVG selbst vorgeschlagen, zur nächsten Polizeistelle zu gehen – freiwillig.

Nach Darstellung des Jungen haben die Kontrolleure im Bus nicht nach seinem Namen, der Adresse und dem Alter gefragt. „Im Bus haben sie nur einen Ausweis verlangt. Den hatte ich nicht, nur die Bankkarte. Aber die habe ich nicht rausgerückt, weil meine Mutter mir das so eingetrichtert hat.“ Der Gang zur Polizei sei weder seine Idee gewesen noch freiwillig erfolgt. „Sie haben gesagt: Wenn du keinen Ausweis hast, dann musst du jetzt 60 Euro bezahlen oder wir gehen zur Polizei oder rufen die Polizei zur Bushaltestelle. Ich hatte ja keine 60 Euro, also blieb nur die Polizei. Nur deshalb habe ich geantwortet: Dann müssen wir zur Polizei.“

Wer muss einen Ausweis bei sich führen? Ab dem Alten von 16 Jahren muss ein Deutscher einen Personalausweis oder Pass besitzen. Er muss den Ausweis aber nicht immer bei sich haben. Muss man einem Kontrolleur seinen Ausweis zeigen? Nein, rechtlich besteht diese Pflicht nur gegenüber der Polizei, erklärt die Anwältin Martje Nagel. Dennoch sei es ratsam, seinen Personalausweis oder ein anderes Ausweisdokument wie den Führerschein bei sich zu haben, um sich Ärger zu ersparen. Vor allem gilt das für Fahrgäste im ÖPNV, insbesondere wenn sie ein personengebundenes Monats- oder Jobticket ohne Lichtbild haben. Denn die Kontrolleure müssen nachvollziehen können, ob das Ticket tatsächlich der betreffenden Person gehört. Kann ein Fahrgast das nicht beweisen oder verweigert er dem Kontrolleur den Ausweis, darf der Kontrolleur die Polizei hinzurufen.

Wurden dem Jungen in Kiel die Kopfhörer abgenommen?

Anschließend habe ein Kontrolleur von ihm ein Pfand verlangt – erst das Handy, dann Schulsachen. Beides habe er abgelehnt und dem Kontrolleur stattdessen seine Kopfhörer gegeben. Der 13-Jährige räumt ein, dabei auch patzig und frech geantwortet zu haben. „Die haben uns ja damit unterstellt, dass wir weglaufen würden.“ Die KVG bestreitet, dass dem Jungen die Kopfhörer abgenommen worden seien.

Klar ist: An der Haltestelle Stockholmstraße sind die beiden Kontrolleure mit den zwei Jungen ausgestiegen. Laut Sunny kamen drei weitere Kontrolleure aus dem Bus und begleiteten sie bis zur Polizeistelle. Bei der KVG heißt es dagegen, es seien insgesamt nur vier Kontrolleure gewesen. Kontrollen zu viert seien heute üblich und notwendig, weil Kontrolleure immer wieder nicht nur verbalen Attacken ausgesetzt seien.

Nach Angaben des Schülers wurden seine Personalien erst kurz vor der Polizeidienststelle aufgenommen. Anschließend habe der Kontrolleur ihm die Kopfhörer zurückgegeben und ihn in die Polizeistelle begleitet. Dort hat eine Polizistin die Angaben überprüft und festgestellt, dass Sunnys Angaben korrekt waren. Wieder draußen sei ihm der Zettel mit der Zahlungsaufforderung über 60 Euro übergeben worden. „Er kam hier kreidebleich an, war ganz aufgewühlt und hatte Bauchschmerzen“, sagt seine Mutter Barbara Schwarz, die den Umgang scharf kritisiert. „Er wurde wie ein Schwerverbrecher behandelt und von fünf Männern zur Polizei gebracht. Das hätte man anders regeln müssen. Warum haben sie mich nicht angerufen? Dafür hat Sunny sein Handy immer dabei. Ich hätte ihnen die Personalien bestätigt.“ Die Mutter hat sich bei der KVG beschwert. Inzwischen wurde die Zahlungsaufforderung vorläufig ausgesetzt.

