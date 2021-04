Kiel

Gegen 17.10 Uhr ging am Mittwoch ein Notruf einer Frau bei der Einsatzleitstelle ein. Sie berichtete, dass in einem Mehrfamilienhaus im Theodor-Heuss-Ring eine Person geschlagen werden würde. Bevor nähere Angaben zum Sachverhalt gemacht werden konnten, riss das Gespräch laut Polizeiangaben vom Freitag aber ab.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren sofort zu der Adresse des Hauses nahe des Waldwiesenkreisels. In einer Wohnung im vierten Obergeschosse trafen die Beamten auf eine 41-jährige Frau und einen 44-jährigen Mann, der mit erheblichen Verletzungen am Boden lag.

Tatverdächtiger war stark alkoholisiert

Nach jetzigem Ermittlungsstand war es zwischen dem 44-jährigen Wohnungsmieter und einem 40-Jährigen in Anwesenheit der 41-jährigen Frau zuvor ohne Vorwarnung zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen, in dessen Verlauf der 40-Jährige mehrfach mit einem Schlagwerkzeug auf den 44-Jährigen eingeschlagen haben soll.

Während sich der Tatverdächtige in seine Wohnung in dem Gebäude zurückzog, blieb der schwer verletzte 44-Jährige in seiner Wohnung liegen. Ein Rettungswagen brachte das Opfer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

40-Jähriger konnte von der Kieler Polizei festgenommen werden

Den 40-jährigen Tatverdächtigen nahmen die Beamten kurz darauf in dessen Wohnung widerstandslos fest. Der stark alkoholisierte Mann kam zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam und wurde wegen fehlender Haftgründe nach 24 Stunden am Donnerstag wieder auf freien Fuß gesetzt.

Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel und die Staatsanwaltschaft Kiel haben die Ermittlungen gegen den 40-Jährigen wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.