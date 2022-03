Kiel

Rund 2000 Haushalte in Mettenhof hatten am Sonnabend zeitweilig keinen Strom. Um 6:13 Uhr war die Versorgung unterbrochen worden, wie die Stadtwerke Kiel auf Twitter mitteilten. „Unser Entstördienst ist unterwegs, um die Versorgung schnellstmöglich wiederherzustellen“, versprach der Versorger.

Erster Tweet der Stadtwerke Kiel

Um 7:38 Uhr war das dann geschafft: Die Stadtwerke vermeldeten, dass der Strom wieder für die betroffenen Haushalte in Mettenhof fließt. „Vielen Dank für die Geduld“, heißt es in der entsprechenden Nachricht. „Und danke an unsere Techniker, die umgehend vor Ort waren und die Versorgung wiederherstellten.“

Zuletzt waren am 18. Februar rund 2500 Haushalte, ebenfalls in Mettenhof, von einem Str0mausfall betroffen.

Von RND/pat