Wakeboarden an der Hörn, mehr Veranstaltungen am Bootshafen, interaktive Stadtpläne, ein Ort für Social-Media-Fotos: Mit diesen Ideen könnte die Kieler Innenstadt neu belebt werden – wenn es nach den Studierenden der Fachhochschule geht. Einige Projekte lassen sich ohne lange Vorlaufzeit umsetzen.

Von Steffen Müller