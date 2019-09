Die Kieler Fachhochschule von A bis Z

Kiel

Die Betriebswirtschaftsstudentinnen im ersten Semester Merda Conbaz und Sarangoo Ariuntsetseg besuchten die Messe gemeinsam. „Wir haben uns bei der Campusrallye kennengelernt“, erzählte Conbaz. „Es ist wunderbar, dass wir hier hineinschnuppern können und an einem Tag mitbekommen, was es alles an Aktivitäten gibt“, sagte ihre Begleiterin.

Nacheinander setzten sie sich ans Steuer eines Fahrsimulators, den Studentinnen innerhalb des Projektes „Runa“ gebaut haben. Auf dem angekoppelten Bildschirm erschienen Verkehrssituationen. „Wir wollen noch Hydraulik einbauen, sodass sich der Sitz entsprechend bewegt“, schilderte die Runa-Mitarbeiterin Juliane Dräger.

Wöchentliche WLAN-Sprechstunde

Sehr anschaulich ging es auch am Stand des interdisziplinären Projektes „ Tom Kyle“ zu. Hier ließ sich Jakob Roy, der im ersten Semester Mechatronik studiert, von Lars Wolf erklären, wie ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge funktionieren.

Das Zentrum „Campus-IT“ stellte sich ebenfalls vor. Es ist für die Informationstechnik an der FH verantwortlich und kümmert sich beispielsweise um die E-Learning-Systeme. Jörg Groth machte die Studenten auf die wöchentliche WLAN-Sprechstunde, dienstags von 11.30 bis 12.30 Uhr im Café des Bunker-D, aufmerksam.

Hinweise zu Auslandsaufenthalten waren begehrt

Dort gebe es Hilfe bei der Einrichtung des WLANs auf Handy, Tablet oder Laptop für die Arbeit auf dem Campus. Auch Fiona Bubbers vom Zentrum für Sprachen und interkulturelle Kompetenz ließ sich am Stand von dem IT-Fachmann beraten.

Heiß begehrt waren Hinweise zu Auslandsaufenthalten. „Ich würde gern nach England gehen“, erzählte Lea Cordes, die im dritten Semester am Fachbereich Medien „Öffentlichkeitsarbeit“ studiert. „Ich brauche Informationen zu den Bedingungen, zu Bafög und Wohnmöglichkeiten“, sagte sie.

Am Tisch des Zentrums für Lernen und Lehrentwicklung (ZLL) erhielten Studenten unter anderem Auskunft über Kurse zur Zeiteinteilung, zu Lernstrategien oder zum wissenschaftlichen Schreiben. „Das Angebot Zeit- und Selbstmanagement ist besonders für Studienanfänger geeignet“, erzählte die ZLL-Mitarbeiterin Corinna Lütsch. Mit dem Studium begonnen haben an der FH Kiel in diesem Semester rund 1400 Studenten.

Über 700 Kunstwerke auf dem Campus - darunter ein neues

Am Stand des Bunker-D hörten die Besucher, dass der ehemalige Bunker auf dem Campus als Café, Kino, Galerie, Bar und als Bühne für Aktionen dient. Außerdem konnten die Erstsemester bei der Messe erfahren, dass der Campus der Fachhochschule Kiel mit noch etwas ganz Besonderem aufwarten kann: Inzwischen sind dort über 700 Kunstwerke zu finden.

Gerade eingeweiht wurde die Wandskulptur „Ordnung über Ordnung“ von Philipp Röhe Hansen Schlichting am Seminargebäude in der Luisenstraße. Der Masterabsolvent der Muthesius-Kunsthochschule schuf das Werk, das geometrische Formen zeigt und in der Sonne reflektiert, aus Edelstahl.

„Wir freuen uns über das große Interesse an der Messe“, bilanzierte Beate Lohre, Koordinatorin für Präsidiums-Projekte, die zum fünften Mal die Organisation unterstützt hat.

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.