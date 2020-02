Für Aufregung sorgt derzeit eine im Internet kursierende Falschmeldung einer Infektion mit dem Coronavirus in Kiel. In sozialen Medien verbreite sich am Dienstag ein offenbar veränderter Artikel von "tagesschau.de". Das Gesundheitsministerium weist jegliche Grundlage eines Falles in Kiel zurück.