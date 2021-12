Kiel

Durch die Corona-Pandemie sind die Campi der Hochschulen im Land deutlich leerer als sonst. Das merkt auch das Studentenwerk und reduziert aufgrund der in den letzten Wochen kontinuierlich gesunkenen Nachfrage in den Mensen ab Montag, 6. Dezember, die Öffnungszeiten. Ein Teil der Betriebe geht frühzeitig in die Weihnachtspause.

Fast alle Mensen und Café Lounges an den Standorten Kiel, Flensburg, Lübeck und Heide werden bereits ab Montag, 13. Dezember, ihre Türen schließen. Die Cafeterien sind bis Freitag, 17. Dezember, weiterhin für die Gäste da – allerdings mit verkürzten Öffnungszeiten. Nach der Weihnachtspause geht es für die Cafeterien ab dem 10. Januar 2022 und für die Mensen und Café Lounges ab dem 17. Januar wieder los.

Ab dem 6. Dezember haben in Kiel folgende Einrichtungen reduzierte Öffnungszeiten

Cafeteria I: Mo-Fr 10-15.00 Uhr

Café Lounge I: Mo-Fr 10-16 Uhr

Cafeteria II: Mo-Fr 11-15 Uhr

Cafeteria Schwentine Mensa: Mo-Fr 8.30-15.30 Uhr,

American Diner: Mo-Fr 9.30 - 14.30 Uhr

Mensa Gaarden: Mo-Fr 11.30-13.00 Uhr

Mensa Kesselhaus: Mo-Fr 11.30-13.30 Uhr

Das sind die Schließzeiten über Weihnachten

Mensa I: vom 13.12.21 bis 17.01.22 geschlossen

Cafeteria I: vom 20.12.21 bis 10.01.22 geschlossen

Café Lounge I: vom 13.12.21 bis 17.01.22 geschlossen

Mensa II: vom 13.12.21 bis 17.01.22 geschlossen

Cafeteria II: vom 20.12.21 bis 10.01.22 geschlossen

Café Lounge II: vom 13.12.21 bis 17.01.22 geschlossen

Schwentine Mensa: vom 13.12.21 bis 17.01.22 geschlossen

Cafeteria Schwentine Mensa: vom 13.12.21 bis 17.01.22 geschlossen

American Diner: vom 20.12.21 bis 10.01.22 geschlossen

Mensa Gaarden: vom 13.12.21 bis 17.01.22 geschlossen

Mensa Kesselhaus: vom 13.12.21 bis 17.01.22 geschlossen

Traditionelles Weihnachtsessen wird abgesagt

Aufgrund der frühzeitigen Mensaschließung muss das ursprünglich für den 15. Dezember geplante traditionelle Weihnachtsessen ausfallen. „Dies bedauern wir sehr“, erklärt Hochschulgastronomie-Leiter Torsten Schmidt. „Wir hätten den Betrieb gern noch bis Weihnachten aufrechterhalten. Leider bleibt uns trotz erhöhter Sicherheit durch die 2G-Regel durch die sinkende Präsenz auf dem Campus auch aus wirtschaftlicher Sicht keine andere Möglichkeit.“ Die für den 3. und 9. Dezember geplanten weihnachtlichen Angebote in den Mensen bleiben bestehen.