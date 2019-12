Klimaschützer blockieren Straßen in Kiel

Kiel

Startpunkt für die Aktion war die Bergstraße. Dort haben sich gegen 14 Uhr etwa 20 Personen versammelt - Studenten der Fachhochschule und Christian-Albrechts-Universität, wie sie erklärten.

Die Teilnehmer die "Students for Future"-Aktion stellten sich hier an der Ampeln auf die Fahrbahn, um die Straße für fünf Minuten zu blockieren. In der Zeit sangen sie abgewandelte Weihnachtslieder und verteilen Kekse an die Autofahrer und Passanten. Der Text des Liedes "In der Weihnachtsbäckerei" wurde etwa verfremdet, darin gibt es nun die Zeile "Wo sind die Maßnahmen geblieben für das Klima, das wir lieben?".

Zwischenfall mit einem Taxifahrer

Bei der ersten Blockade neben der Förde-Sparkasse am Lorentzendamm gab es ein Hup-Konzert der Autofahrer. Ein Taxifahrer ist immer an die Studenten-Gruppe weiter herangefahren und aufs Gaspedal getreten. Ein Aktivist, ein 20-jähriger Student der CAU, ist daraufhin hingefallen.

Die Gruppe der Students for Future geht jetzt weiter zum Wilhelmplatz. Fünf Straßenblockaden soll es in Kiel geben, hieß es. Die Route wird über den Stadtteil Wik bis zum Landtag führen, wo die Aktion am Spätnachmittag enden soll.

Alle Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.

Von KN-Online/RND