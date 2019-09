Studienstart: Hilfe für Nicht-Akademiker

Kiel

Der Studienkompass fördert gezielt diese Kinder. Laut Bildungsbericht 2018 zieht es von 100 Nicht-Akademiker-Kindern nur 24 an eine Universität, wohingegen 79 von 100 Kindern aus Akademiker-Familien ein Studium beginnen.

Mehr als 2800 Kinder haben bundesweit das Förderprogramm erfolgreich durchlaufen. Die Studienabbrecherquote der Kompassteilnehmer liegt bei nur fünf Prozent. Zum Vergleich: Im bundesweiten Durchschnitt liegt die Abbrecherquote bei 28 Prozent.

Studienkompass stellt Coaching-Team

Die Coaching-Teams des Studienkompasses helfen den Jugendlichen bei der Routenplanung ihrer Ausbildung. Dabei geben sie keine Richtung vor, sondern finden durch Übungen und durch Unternehmens- oder Hörsaalbesuche gemeinsam mit den Schülern heraus, wo ihre Stärken und Schwächen liegen.

Der 19-jährige Luka hatte zunächst eine Ausbildung beim Zoll begonnen. Dann entschied er sich, das Abitur nachzuholen – und hat sich dabei die Unterstützung des Studienkompasses geholt. „Stell dir vor, du siehst ein Foto von dir in 15 Jahren. Wie sieht das aus?“, wurde er gefragt.

„Eine Frau, ein Haus und Kinder, die im Garten spielen“, wusste Luka sofort die Antwort. So wurde dem Schüler bewusst, dass er ein Familienmensch ist und einen Beruf möchte, der mit dem Familienleben vereinbar ist.

Studium? Ausbildung? Die Auswahl ist groß

„Es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten an Studien- und Ausbildungsgängen, von denen man noch nie gehört hat, die aber vielleicht genau das Richtige sind“, sagt Luka. Vielleicht möchte er zunächst eine handwerkliche Ausbildung ablegen oder etwas Technisches studieren und später als Berufsschullehrer arbeiten.

„Ich hoffe natürlich, am Ende den perfekten Studiengang zu finden.“ Er ist nicht alleine bei seiner Suche. Drei Jahre lang wird ihn der Studienkompass auf seinem Werdegang begleiten.

Bei Mai An Hoang aus Kiel schlug die Kompassnadel von Anfang an in Richtung Medizin aus, doch war sie sich anfangs noch unsicher, ob es Pharmazie, Biochemie oder doch das klassische Medizinstudium werden sollte. „Ich habe schnell gemerkt, dass ich mit und am Menschen arbeiten will und dass ich in der Nähe meiner Familie bleiben möchte.“

Beratung auch zur Finanzierung

Die Wahl des Studienortes fiel leicht. Mai An Hoang studiert nun Medizin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel im zweiten Semester und absolviert gerade mit großer Freude ihr Pflegepraktikum im Städtischen Krankenhaus.

Der Studienkompass half ihr bei der Orientierung im Studiumsdschungel und beriet sie über Finanzierungsmöglichkeiten. „In der Schule gibt es zwar Berufsmessen, aber das ist alles ziemlich verwirrend“, sagt Mai An Hoang.

„Der Studienkompass ist eine Chance, die man nie wieder bekommt – und jeder, der kann, sollte sie ergreifen“, finden Mai An Hoang und Luka Lohse. Man müsse sich nur darauf einlassen, sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen.

Bewerben kann sich jeder, der zwei Jahre vor dem Abschluss steht und als Erster in der Familie den Schritt zum Studium wagen möchte.

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.

Von Jacqueline Schauer