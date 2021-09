Das neue Uni-Semester beginnt in gut sechs Wochen. Studieninteressierte können an der Kieler Christian-Albrechts-Universität nun zwischen 178 zulassungsfreien Studiengängen wählen. Die Einschreibungsfrist endet bereits Ende September.

Wer ab Oktober in Kiel studieren will, kann sich jetzt einschreiben

Von Dennis Betzholz