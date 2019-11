Mehr als 20.000 verschiedene Studiengänge gibt es an den knapp 400 Hochschulen in Deutschland. In den vergangenen vier Jahren sind 3000 neue Angebote hinzugekommen, die größten Zuwächse gab es in den Bereichen Lehramt und Ingenieurwissenschaften. Auch an Kieler Hochschulen hat sich einiges getan.