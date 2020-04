Land erhöht Studenten-Darlehensfonds

Kiel

Die Landesregierung erhöht den Darlehensfonds des Studentenwerks Schleswig-Holstein für notleidende Studenten um 100.000 Euro. „Gerade die Studierenden, die ihr Studium ausschließlich selbst finanzieren, stehen jetzt vor großen Schwierigkeiten. Mit der Aufstockung des Fonds können wir dazu beitragen, Studienabbrüche zu verhindern“, teilte Wissenschaftsministerin Karin Prien ( CDU) nach dem Beschluss in der vergangenen Woche mit.

Der Darlehensfonds des Studentenwerks soll in Härtefällen durch die Gewährung von zinslosen Darlehen die Fortsetzung und den Abschluss des Studiums zu ermöglichen. Nach der Aufstockung beträgt der Fonds insgesamt 185.000 Euro.

Anzeige

Studenten erhalten in der Regel kein Kurzarbeitergeld

Etwa zwei Drittel der Studenten in Deutschland jobben. Viele von ihnen haben einen Minijob oder einen Werkstudenten-Vertrag. Beides ist nicht sozialversicherungspflichtig, weswegen in diesen Fällen auch kein Kurzarbeitergeld gezahlt wird. Da durch die Corona-Pandemie beliebte Nebenjobs, etwa in der Gastronomie, wegfallen, kann es für Studenten derzeit schwierig werden, sich zu finanzieren.

Weitere KN+ Artikel

Alle Studenten, die sich nachweislich durch die Corona-Krise in einer vorübergehenden finanziellen Notlage befinden, könnten einen Antrag stellen, erklärt Studentenwerks-Sprecherin Kerstin Klostermann. Es bestehe jedoch kein Rechtsanspruch und es werde eine Bedarfsberechnung durchgeführt. Derzeit gebe es mehr Anträge für das Darlehen als vor der Corona-Pandemie.

Ob das Geld des aufgestockten Fonds reiche, könne das Studentenwerk noch nicht abschätzen. "Vermutlich werden wir frühestens in vier bis sechs Wochen eine Einschätzung abgeben können", so Klostermann.

Auch die Bundesregierung will Studenten finanziell unterstützten

Auch im Bundesministerium für Bildung und Forschung ( BMBF) wird derzeit nach einer Möglichkeit gesucht, Studenten zu unterstützen, die pandemiebedingt in eine finanzielle Notlage geraten sind. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ( CDU) setzt sich für ein zinsloses Darlehen ein, mit dem Studenten, die weder Bafög noch Stipendien beziehen, unterstützt werden sollen. Die organisatorischen Vorbereitungen und Gespräche hierfür laufen aktuell unter Hochdruck, heißt es aus dem BMBF.

Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Christian-Albrechts-Universität (CAU) übt sowohl am Fonds des Studentenwerks als auch am Vorschlag der Bundesbildungsministerin Kritik: "Die Diskussion zur Ausgestaltung des Darlehensfonds des BMBF darf sich nicht wieder zu einem Spiel des gegenseitigen Zuschiebens der Verantwortung zwischen Bund und Ländern entwickeln", so Asta-Vorstand Johnny Schwausch. "Wir brauchen eine einheitliche Lösung für alle Bundesländer."

Asta der Uni Kiel fordert eine einheitliche Lösung

Neben einer bundesweit einheitlichen Regelung will der Asta auch einen einfacheren Zugang zu den Hilfen: "Ein Darlehen ist aktuell mit hohen bürokratischen Hürden verbunden", sagt Lisa-Marie Fricke, ebenfalls Asta-Vorstand der CAU. Es brauche Zuschüsse für Studierende, die einen deutlich geringeren Verwaltungsaufwand erfordern würden. Es gehe nicht darum, ein Darlehen ohne Auflagen zu gewähren, sondern die Anträge einfacher zu machen, ergänzt Schwausch.

Mit Blick auf den Fonds des Studentenwerks erklärt Klostermann, dass eine Bedarfsrechnung bei der Vergabe notwendig sei, um "möglichst vielen Studierenden eine faire Chance auf ein Darlehen" zu ermöglichen. Studierende, die mit dem Ausfüllen der Unterlagen nicht zurechtkämen, würden dabei unterstützt. Zudem werde mit Hochdruck daran gearbeitet, das Vorgehen zur Beantragung des Darlehens zu vereinfachen.

In einer Petition fordert das Bündnis "Soforthilfe für Studierende", dem auch der Asta der CAU angehört, für Studierende in einer finanziellen Notlage eine Soforthilfe ohne vorherige Bedürftigkeitsprüfung im Umfang von 3000 Euro. Die Petition hatte am Mittwochnachmittag, 15. April, bereits fast 55.000 Unterschriften.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.