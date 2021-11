Still und leise hat am Holsten-Fleet in Kiel ein neues Bistro seine Türen geöffnet: Die „Stulle“ ist Ahmed-Reza Zirakbashs erster gastronomischer Aufschlag im Ahlmann-Haus. Geschäftsführer Nico Mordhorst will die Gäste mit regionalen Produkten, französischen Backwaren und reichlich Platz locken.